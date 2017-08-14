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Mahir Ünal: 'Allah bu milletin önünü her daim açık etsin'

AK Parti’nin kuruluşunun 16. yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler başladı. Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Allah bu milletin önünü her daim açık etsin ve Rabbim AK Parti'ye 2023 ,2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmeyi nasip etsin" dedi.

Mahir Ünal: Allah bu milletin önünü her daim açık etsin

14 Ağustos 2017 20:41

AK Parti, 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda başladı. 6 bin davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Törende açılış konuşması gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, tören hazırlıklarını gerçekleştirirken, bir parçası oldukları AK Parti hikayesinin 14 Ağustos 2001'den başlayarak, 16 yılı özetlemek istediklerini dile getirdi. Özellikle Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Genel Sekreter Fatih Şahin ve diğer akademisyen arkadaşların ana hatlarıyla 2001-2017 arasında bir zaman tüneliyle özet yapmak istediklerini dile getiren Ünal, "AK Parti bir fikir, duygu ve bir inançtır. AK Parti 2001’de başlayan değil, tarihin içinden akıp gelen bir nehir gibi, şahitlik ettiğimiz ve yarın nesillere akıp gidecek bir fikir ve değer birliğidir.

Temelini samimiyetin, dürüstlüğün oluşturduğu ve özellikle sizin (Cumhurbaşkanı) AK Parti'ye dönmenizle birlikte tekrar altını çizdiğiniz, ilkelerin, duygunun ve inancın partisidir ve bir millet aşkının hikayesidir. Her birimiz bu hikayenin bir parçası olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım her birimiz sizin yol arkadaşınız olmaktan büyük bir onur duyuyoruz" şeklinde konuştu. 

16'ıncı yılda Genel Başkanlık görevini Cumhurbaşkanı'nın almasıyla birlikte yeniden büyük bir heyecan duyup, motivasyon kazandıklarını da ifade eden Ünal, "Allah bu milletin önünü her daim açık etsin ve Rabbim AK Parti'ye 2023 ,2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmeyi nasip etsin" diye sözlerine son vererek, tüm davetlileri selamladı.
Kutlama etkinliklerinin sürdüğü tören, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmaları ile devam edecek.  

Yağmur Yıldız - Ömer Çetin - İlker Turak
 

Etiketler: ak parti, mahir ünal


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