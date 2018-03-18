Mahir Ünal: 'Bir şehir teröristlerden nasıl temizlenir dünyaya gösterdik'

AK Parti Genel Merkezi AR-GE Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen ve bu dönem ‘1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe’ sloganı taşıyan Siyaset Akademisi, Bolu’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın katılımıyla AK Parti Bolu İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda başladı.

Siyaset Akademisi’nde konuşmasına Afrin Harekatı ile başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Biz Afrin harekatında tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi dünyaya bir şeyi net gösterdik. Yakıp yıkmadık, sivil yerleşim alanlarına dokunmadan, hastaneleri yerle bir etmeden, okulları yerle bir etmeden, insanların şehirlerini bir mezarlığa dönüştürmeden sadece terörist unsurları temizleyerek, bir şehir teröristlerden nasıl temizlenir dünyaya bunu gösterdik. Bugün bakın, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatı’yla hiçbir bir sivilin burnu kanatılmadan insanlara yaşadıkları yerleri tertemiz, emaneti teslim eder gibi teslim ettik” dedi.

“Rakka’yı yerle bir ettiler”

Bugünün çok önemli olduğunu ifade eden Ünal, Amerika’nın Rakka’da yaptıklarını hatırlatarak, “Rakka’da ne oldu biliyor musunuz? Amerika, Rakka’da siviller çıksın, dedi. Çıkanlar çıktı, çıkmayan kaldı. Günlerce Rakka bombalandı. Rakka’yı yerle bir ettiler. Buna rağmen Rakka’dan IŞİD’i çıkaramadılar. Ne yaptılar; PYD ile DEAŞ orada bir anlaşma sağladı. Ve orada gizli ittifak da deşifre oldu. Demek ki, cesaret olunca, kalpte iman olunca, ölüm insana şehadet, insana bir bayram günü gibi gelince karşınızda terörist de duramıyor, düşman da dayanmıyor. O yüzden bugün çok kıymetli bir gün. Hem 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin yıldönümü hem de Afrin’in teröristlerden temizlendiği bir gün” şeklinde konuştu.

“Terör koridorunu ortadan ikiye kestik”

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüklenen Mahir Ünal, “Şimdi CHP aklına da burada değinmek gerekiyor. Önce ‘Afrin’e girmeyelim, Afrin’de ne işimiz var?’ dediler. Şimdi, sanki bu işi Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi ferasetiyle, sağlam iradesiyle, cesareti ve karalılığıyla, aldığı yüksek riskle, buna karar verip uygulamamışız gibi davranıyorlar. 15 Temmuz’dan hemen sonra biz büyük bir tehdidi bertaraf etmek için 910 kilometre Suriye sınırı 350 kilometrenin üzerinde Irak sınırı ve bu sınırda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek için, o terör koridoruna bir hançer gibi Fırat Kalkanı Harekatı ile girdik ve terör koridorunu ortadan ikiye kestik. Yılanın başı kesildi. Bugün de yılanın başı ezildi. Bunu kim yaptı? Bunu, bu milletin iradesiyle seçtiği, seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve seçilmiş hükümetimiz yaptı” ifadelerini kullandı.

“Bu millet devletinin kendisinin emrinde olduğunu biliyor”

“Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasete alet etmeyin” yönündeki eleştirilere de değinen Ünal, “Bizim kahraman ordumuz bu milletin seçtiği siyasi iradenin emrinde hareket eder. Demokrasi de budur. O düşündükleri eski Türkiye’de kaldı. Eski Türkiye’de hani ayar veriyorlardı ya. Demokrasiye ayar veriyorlardı, seçilen Cumhurbaşkanına ayar veriyorlardı. Kahraman ordumuzun içerisinde birileri kendisini bu milletin üzerinde görüyor, bu milletin seçtiklerine ayar verme hakkını kendisinde görüyordu. O günler geçti beyim. Artık bu millet devletinin kendisinin emrinde olduğunu devletin asli işinin milletin güvenliğini sağlamak ve millete hizmet etmek olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyor. O yüzden bu zafer, bu aziz milletin iradesinin zaferidir” dedi.

“Her ikisi de bu milletin öz evlatlarıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalıştığını söyleyen Ünal, “Dün Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de anlattığı ve Çanakkale kahramanı olarak ve daha sonra Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık yaptığı, bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak Başkomutanlık yaptığı bu millet aziz millettir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk’le Recep Tayyip Erdoğan’ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz. Her ikisi de bu milletin öz evladıdır” şeklinde konuştu.

“Sizin bu milletin yerli ve milli kaygılarıyla ne ilginiz var”

Ünal, “Siz Suriye’de 5 bin tır silahın gelmesine ses çıkarmazsınız, 2 bin kargo uçağı ile gelen silahlara sesinizi çıkarmazsınız ama tırların bölgeye götürdüğü insani yardıma operasyon düzenlenmesini ister ve orada silahlar vardı” diyerek “Ülkenizin Uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istersiniz. Sizin Mustafa Kemal Atatürk’le ne ilginiz var. Sizin Çanakkale ile ne ilginiz var. Sizin bu milletin yerli ve milli kaygılarıyla ne ilginiz var.” ifadelerini kullandı.

Faruk Çidem

