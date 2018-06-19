Mahir Ünal: 'Kandil’de 10’un üzerinde PKK kampı yerle bir edildi'

Kahramanmaraş’ta çevre illerden katılan yerel ve ulusan basın mensupları ile düzenlenen toplantıda konuşan Mahir Ünal, Türkiye’nin terörist ve terör örgütlerine operasyonlarının her zaman devam ettiği söyledi.

Millet İttifakı’nı eleştiren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, PKK, FETÖ, HDP ve CHP’nin tutum ve tavırlarının birbirlerini desteklediğini dile getirdi. Ünal, “Seçime 15-16 gün kala Kandil’e operasyon düzenlemiş değiliz. Bu, Zeytin Dalı’ndan hemen sonra başlayan bir operasyondur. Mart ayında başlamış, şu ana kadar 10’un üzerinde PKK kampı yerle bir edilmiş ve biz Kandil’e doğru ilerlerken bunu itibarsızlaştırmanın bir alemi var mı? Yani şimdi kampanya ve seçim çalışmaları başladı diye operasyonlara ara mı vereceğiz? Devlet tabi ki terörle mücadelesine devam edecek. ‘Efendim siz Kandile gidiyorsunuz da Kandil boşaltıldı’ diyebiliyorlar. Türk ordusu Afrin’e giriyor, beyefendiler diyor ki, ‘Siz Afrin’e girdiniz de Afrin 3 gün önce boşaltılmıştı’ bakın yine aynı dil. Niye, çünkü hem uluslararası düzeyde, hem de içeride bir siyasi, diplomasi ve askeri başarı olan Zeytin Dalı Harekatı’nı sen niye itibarsızlaştırıyorsun? Bunu Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanları, terör örgütleri, FETÖ yapıyor da bunu sen niye yapıyorsun? Milletin ağzıyla konuşmayan, milletin hassasiyetleriyle konuşmayan, teröre ve teröriste dönük bir dil ve üslup kullanmak yerine Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti üzerinden konuşan bir muhalefete ‘siyasi görüşlerini iletiyor’ demek gerçekten zor. Gerçekten muhalefet alternatif demektir. Türkiye’de 'Millet İttifakı' denilen ittifakın stratejik ortağı HDP. CHP ile HDP arasında gözüken şey şu, HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye destek olurken, CHP barajı aşması durumunda HDP’ye destek oluyor. Yani aralarında böyle bir stratejik bir işbirliği gözüküyor. Ama bunun diğer görünen ortaklarına baktığımızda, bakıyorsunuz Kandil CHP’nin bu tavrına dönük, onaylayıcı, teşvik edici ve destekleyici açıklamalar yapıyor. Bakıyorsunuz, aynı şekilde FETÖ’nün aynı şekilde destek çağrıları mevcut. Ama artık iletişimin bu kadar yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor” dedi.

Türkiye'nin ekonomisinin çok güçlü olduğunu anımsatan Ünal, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ekonomik verileriyle ilgili, özellikle makro ekonomik verilerle ilgili bir sorun yok. Dolar ve euro üzerinden biz ekonomik okuması yapmıyoruz. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra bize bunu söyleyenler, 15 Temmuz’u yaşasalardı onların tozu kalmazdı. Bu ülke o kadar güçlü bir ülke ki, insanlar 15 Temmuz sabahı kalktı ve işine gitti. Bu kadar yüksek ve özgüvenli bir ülke içeridekilere ve içerideki saldırganlara rağmen güçlü olamaya devam ediyor. İçeride bu ülkenin değerlerinden, bu ülkenin yükselişinden nefret edenlere rağmen 16 Temmuz günü insanlar işlerine başladılar.”

Halil Koyun