Mahkeme heyeti hakkındaki ret talebi reddedildi

Sanıklardan Ali Sarıbey hem mahkeme heyeti hakkında ret, hem de ek savunma talebinde bulundu. Yine sanıklardan Hasan Aslanbay, İlyas Yaşar, Abdülhamit Gülerden, Mehmet Öztürk, Murat Köse ve Mehmet Demir ek savunma talebinde bulundular. Sanıkların ve savunmaya gerekçe olarak geçen celsede duruşma Savcısı Ali Cenk Düzgün’ün sanıklarca delillerin karartıldığı iddiaları üzerine açıklama yapmıştı. Sanıklar savcının bu açıklamasını yeni bir mütalaa olduğunu ileri sürerek ek savunma talebinde bulundular.

Verilen aranın ardından sanıkların talepleri ile ilgili Ali Sarıbey’in mahkeme heyeti hakkındaki ret talebinin oy birliği ile reddine, ek savunma talebinde bulunan sanıkların tümünün taleplerinin reddine, yine bazı sanıklardan tanık olarak dinlenen rütbeli bir askerin yalan beyanda bulunduğu iddiası ile suç duyurusu taleplerinin de reddine karar verdi.

Duruşmanın bugünkü oturumunda sanıklardan eski Özel Kuvvetler personeli Yüzbaşı Mustafa Serdar Özay, esasa ilişkin savunmasını yapmaya başladı.

Bekir Tosun