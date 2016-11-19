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Mahkeme heyetine bombalı saldırının zanlısı torbacı çıktı

Adana'da keşif yapan mahkeme heyetine yapılan bombalı saldırıyla ilgili bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde ruhsatsız tabanca ve 586 gram esrarla yakalandı.


19 Kasım 2016 14:39

Suçlamaları kabul etmeyen Davut E, "Kafama sıksanız daha iyiydi ne bombası? Uyuşturucuyla işim olmaz, ben içkici adamım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerinin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları yoluyla piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisini aldı.

Konuya ilişkin bir süre araştırma yapan polis ekipleri daha sonra zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda bir kişi polisten kaçarken, torbacı olduğu iddia edilen Davut E. kovalamaca sonucu üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ve 586 gram esrarla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne Davut E'nin, 17 Ekim’de Hürriyet Mahallesi'nde keşif yapan mahkeme heyetine el yapımı patlayıcıyla saldıran kişilerin arasında bulunduğu ortaya çıktı. Biri hakim, üç kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantılı Davut E'nin ayrıca uyuşturucu satıcılığı ve silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan arandığı belirlendi.
Emniyette narkotik polisi tarafından sorgulanan Davut E, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Suçlamaları kabul etmeyen Davut E, "Ben bir şey yapmadım. Kafamıza sıksanız daha iyiydi ne bombası. Biz öyle bir şey hayatta yapmayız devletimize. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum. Uyuşturucuyla işim olmaz, ben içkici adamım" diye konuştu.

Davut E, sağlık kontrolünün ardından tekrar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, keşif heyetine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırganlardan Hayrullah T. de tutuklanmıştı. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici


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