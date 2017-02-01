İzmir'de görülen FETÖ davasının 3. duruşmasında ara karar veren mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanlığının davaya müdahil olma taleplerini suçtan bizzat zarar gördüklerini göz önünde bulundurarak kabul etti.
İzmir'de görülen FETÖ davasının 3. duruşmasında ara karar veren mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanlığının davaya müdahil olma taleplerini suçtan bizzat zarar gördüklerini göz önünde bulundurarak kabul etti.
FETÖ/PDY darbe girişimine ilişkin İzmir’de görülen FETÖ davasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Müsteşarlığı adına üç avukat davaya müdahil olma talebinde…