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Mahkeme kararına kızınca evi yakmaya kalkıştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki gün önce aile içi kavgada oğlunu bıçaklayan baba serbest kalınca ağabey karara tepki göstererek oturdukları evi ateşe vermeye kalkıştı.

Mahkeme kararına kızınca evi yakmaya kalkıştı

28 Kasım 2016 13:53

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi’nde iki gün önce meydana gelen olayda, aile içinde çıkan kavgada baba M.A., oğlu E.A’yı 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamış ve E.A. geçirdiği bir dizi ameliyat sonucunda hayata tutunmuştu.

Olay sonrasında baba M.A. çıkarıldığı mahkeme sonucunda serbest kalınca büyük ağabey Y.A. duruma tepki gösterip evdeki eşyaları dışarı atmaya başladı. Olayı duyan komşular hemen emniyeti aradı ve ardından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekip, ağabey Y.A.’nın sakinleşmesi için çaba sarf etmelerine rağmen Y.A. kendini muhtemel bir olaya karşı koruyacak olan itfaiyeyi ve olay yerine gelen 112 Acil Servis araçlarının geri çekilmelerini ve uzaklaşmasını istedi. Bir polis memuru şahsı sakinleştirmek için çaba sarf etmesine rağmen Y.A., “Bu nasıl adalet. Benim kardeşim hastanede ölüm döşeğinde, babam ise dışarıda. Ben buna isyan ediyorum. Bu olayı Cumhurbaşkanı da duysun, bu adaletsizliği görsün istiyorum” diyerek eline ne geçirdiyse balkondan atmaya devam etti.

Bir ara evdeki tüpü ateşe vermeye kalkan Y.A., komşularının devreye girmesiyle vazgeçmesin,n ardından bu defa motorlu testereyi çalıştırıp evin çerçevelerini kesti. Bir saatlik uğraş sonunda yakın akrabalarının gelmesiyle savcıyla görüşmeyi kabul eden şahıs, polis eşliğinde araca bindirildi. Akrabaların da polisle kavgaya tutuşması üzerine emniyet güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Araya giren mahalleliler olayın büyümesini önledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Hamza Alp

Etiketler: ordu


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