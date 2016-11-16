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Mahkeme Öcalan’ın zorla getirilmesine karar verdi

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın tebligata rağmen ifade vermeye gelmemesi üzerine zorla getirilmesine karar verildi.

Mahkeme Öcalanın zorla getirilmesine karar verdi

16 Kasım 2016 13:04

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın ilk duruşması görüldü. HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ilk duruşmaya katılmazken avukatı Gülay Koca Öztürkoğlu hazır bulundu. Mahkeme, eline tebligat ulaşmasına rağmen ifade vermeye gelmeyen Öcalan’ın mahkemeye zorla getirilmesine karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında, Viranşehir ilçesindeki bir terörist cenazesine katıldığı için "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit" içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.
 

Etiketler: Mahkeme Öcalan, zorla getirilme


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