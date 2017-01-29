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Mahkeme Trump’ın göçmen yasağını askıya aldı

ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump’ın göçmen yasağını geçici olarak askıya aldı.

Mahkeme Trumpın göçmen yasağını askıya aldı

29 Ocak 2017 10:01

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilerin süresiz diğer mültecilerin diğer mültecilere de 4 ay giriş yasağı getirilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. ABD’de federal mahkeme, Trump’ın kararnameyi geçici olarak askıya aldı. New York Bölge Hakimi Ann Donnelly, kararı ’kararın onarılamaz bir zarara neden olabileceğine’ hükmetti.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, adli karara uyulacağı ancak Trump’ın aldığı kararın yürütüleceği dile getirildi.

Muhammed Mollaoğlu 


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