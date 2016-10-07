Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi. Yüksek’in duruşmasını izlemek için Şanlıurfa’dan gelen DBP il Eş Başkanı Yasemin Kılıç, mahkeme esnasında cep telefonuyla görüntü ve fotoğraf çekti. Kılıç, ardından çektiği görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun fark edilmesi üzerine Kılıç, savcının talimatıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kılıç’ın ifadesi alınmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine götürüldü.

Burak Emek