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Mahkemede telefonla görüntü ve fotoğraf çeken DBP’li Eş Başkan gözaltına alındı

Diyarbakır’da 6 ay önce ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezaevinde bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in duruşması sırasında görüntü ve fotoğraf çeken DBP Şanlıurfa Eş Başkanı Yasemin Kılıç, gözaltına alındı.

Mahkemede telefonla görüntü ve fotoğraf çeken DBPli Eş Başkan gözaltına alındı

07 Ekim 2016 16:03

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi. Yüksek’in duruşmasını izlemek için Şanlıurfa’dan gelen DBP il Eş Başkanı Yasemin Kılıç, mahkeme esnasında cep telefonuyla görüntü ve fotoğraf çekti. Kılıç, ardından çektiği görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun fark edilmesi üzerine Kılıç, savcının talimatıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Kılıç’ın ifadesi alınmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine götürüldü. 

Burak Emek

Etiketler: DBP Şanlıurfa Eş Başkanı Yasemin Kılıç, diyarbakır, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gözaltına alındı


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