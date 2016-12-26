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Mahkemede uyuşturucu krizine girdi

Antalya'da mahkemede uyuşturucu krizine giren hırsız, gecikmeli olarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


26 Aralık 2016 15:15

Selimiye Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yol kontrolünde, üzerinde 1 kilo çalıntı gümüş takı ile yakalanan H.A. isimli şahıs, uyuşturucu krizine girince gecikmeli olarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık'ta Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakolu'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü ve aramasında UYAP arama kaydı bulunan H.A. isimli şahıs yakalandı. Üst aramasında 1 kilogram gümüş takı eşyası bulunan H.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüşlerin bir mağazadan çalındığını tespit eden Side ve Selimiye karakollarına bağlı ekipler, aynı zamanda H.A.’nın çaldığı gümüşlerin 1.5 kilogramını Manavgat'ta bir kuyumcuya sattığını belirledi. Ele geçirilen gümüş takılar Side’deki gümüş mağazasına teslim edilirken, gümüşleri satın alan kuyumcu hakkında hırsızlık malını bilerek satın almak suçundan işlem yapıldı.

Mahkemeye çıkarken uyuşturucu krizine girdi

Kuyumcu kamerasını inceleyen ekipler, H.A.’nın çalıntı gümüşleri satış anı görüntülerini buldu. Side’de gümüş mağazasından 2.5 kilogram gümüş çaldığı belirlenen ve jandarma tarafından gözaltına alınan H.A., jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen ve mahkeme esnasında uyuşturucu krizine giren H.A., kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde bir gün tedavi altında tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. 

Arif Kaplan
ANTALYA 


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