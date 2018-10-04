Mahkemeden 7 yaşındaki çocuğa kayyum

İzmir 13. Aile Mahkemesindeki duruşmaya, baba S.Y, anne F.C. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tanık olarak ifade veren çocuğun dedesi H.Y, torununa, dayısının siyasi içerikli hareket ve söylemler öğrettiğini öne sürdü. Dede H.Y., annesinin torununa zarar vermesinden korktuğundan çocuğun velayetinin babaya verilmesinin daha doğru olacağını ifade etti. Çocuğa bir süre bakıcılık yapan H.B. de anne F.C.'nin çocuğuna iyi baktığını, annesinin yanında daha mutlu olduğunu gözlemlediğini belirterek, S.Y.'nin ayda bir kez çocuğunu alıp götürmesi gerekirken babanın ilgisizliğinden çocuğun üzüldüğünü iddia etti.

Taraf avukatları, aleyhteki tanık beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Hakim, baba S.Y. ve anne F.C.'nin 7 yaşındaki çocuğuna taraflar arasında çıkar çatışması olasılığını dikkate alarak kayyum atanmasına karar verdi.