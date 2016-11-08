Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Deniz Naki, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Almanya Ankara Büyükelçisi Robert Dölger de katıldı. Hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeni ile terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dava açılan Naki, mahkemede verdiği ifadede, amacının barış mesajı vermek olduğunu söyledi Naki, “Bursa maçından sonra galibiyetimizi iki kurşun arasında kalan halka armağan etmiştim. Her zaman bunun arkasında durdum, her zaman barış mesajı verdim. Ben insanların ölmemesi amacıyla hareket ettim. Kesinlikle propaganda amacım yoktur” dedi.

Savunmasının ardından iddia makamı, Naki hakkında terör örgütü propagandası yaptığına kesin kanaat getirilmediği gerekçesiyle beraat talep etti.

İddia makamının talebinin ardından son sözleri sorulan Naki, “yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Dediklerimin arkasındayım. Ben barış mesajı verdim” dedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından oy birliği ile Naki’nin beraatına karar verdi.