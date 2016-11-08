Diğer
Kategoriler

Mahkemeden Deniz Naki kararı

Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davadan beraat etti.

Mahkemeden Deniz Naki kararı

08 Kasım 2016 13:41

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Deniz Naki, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Almanya Ankara Büyükelçisi Robert Dölger de katıldı. Hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeni ile terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dava açılan Naki, mahkemede verdiği ifadede, amacının barış mesajı vermek olduğunu söyledi Naki, “Bursa maçından sonra galibiyetimizi iki kurşun arasında kalan halka armağan etmiştim. Her zaman bunun arkasında durdum, her zaman barış mesajı verdim. Ben insanların ölmemesi amacıyla hareket ettim. Kesinlikle propaganda amacım yoktur” dedi.

Savunmasının ardından iddia makamı, Naki hakkında terör örgütü propagandası yaptığına kesin kanaat getirilmediği gerekçesiyle beraat talep etti.

İddia makamının talebinin ardından son sözleri sorulan Naki, “yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Dediklerimin arkasındayım. Ben barış mesajı verdim” dedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından oy birliği ile Naki’nin beraatına karar verdi.

Etiketler: Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu, Deniz Naki


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!