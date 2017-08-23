Mahkemeden Hüseyin Çapkın’ın avukatına ret

Terör örgütü FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 15 eski vali ve kaymakama yönelik davada, İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın savunmasına geçildi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşındaki duruşma salonunda görülen davada, Çapkın’a savunma sırası geldiğinde söz alan avukat Burhanettin Kocagöz, görüntülü ve sesli delil dinleteceğini söyleyerek duruşmanın kapalı oturumda yapılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, Çapkın’ın avukatının talebinin reddedilmesine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı oturumda yapılması talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme başkanının ara kararını açıklamasının ardından, sanık Çapkın’ın savunmasının alınmasına başlandı.

Başak Akbulut - Mehmet Başa