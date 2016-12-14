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Mahkemeden Rüzgar Çetin ile ilgili karar

Trafik kazasında bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapsi cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin’in dava dosyası, 11 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek.

Mahkemeden Rüzgar Çetin ile ilgili karar

14 Aralık 2016 19:05

Beşiktaş’taki trafik kazasında 1 polis memurunun ölümüne, 1 polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Rüzgar Çetin hakkındaki karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Çetin’in dosyasını incelemek için 11 Ocak 2017 tarihine gün verdi. Rüzgar Çetin isterse Bölge Adliye Mahkemesindeki duruşmaya katılabilecek.

İstanbul 11’inci Ağır ceza Mahkemesi tarafından 4 Ekim 2016 tarihinde verilen kararda, Rüzgar Çetin "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Tahliyesine karar verilen Çetin’in ehliyetine de 1 yıl 6 ay el konulmuştu. Mahkeme Başkanı ise karara muhalefet şerhi koyarak Çetin’in tahliye edilmemesi gerektiğini belirtmişti. Öte yandan duruşma savcısı da tahliye kararına itiraz etmiş, Nöbetçi Mahkeme Çetin hakkında adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Etiketler: Rüzgar Çetin, Rüzgar Çetin davası, trafik kazası


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