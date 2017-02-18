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Mahkemeye gitmedi, kapısına polis gelince kendini yaraladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yargılandığı davada mahkemeye gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkan kişi, kapısına gelen polisin görünce evin camlarını kırıp kendisine zarar verdi.

Mahkemeye gitmedi, kapısına polis gelince kendini yaraladı

18 Şubat 2017 16:02

Olay, Kışla Mahallesi İnallı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ç. (56) hakkında kardeşi İsmail Ç.’nin eşi Gülcan Ç. ile geçtiğimiz yıl yaşanan tartışma sonrası ‘Aile içi şiddet suçlaması’ ile soruşturma başlatıldı. Açılan dava sonrasında Şaban Ç. mahkemeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılık talimatı ile polis ekipleri bu gün öğlen saatlerinde eve gittiklerinde Şaban Ç. sinir krizi geçirmeye başladı. Evin camlarını kırmaya başlayan Şaban Ç. yaralanarak baygınlık geçirdi. Şaban Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şaban Ç.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: mahkeme, polis, Zonguldak


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