Edinilen bilgiye göre, Ödemiş M Tipi Kapalı Açık Cezaevi İnfaz Kurumundaki mahkum E.B., rahatsızlığı nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesine götürüldü. Mahkum E.B., bir anda ekiplerin elinden kaçarak firar etti. Mahkumun firar etmesinin ardından ekipler alarma geçti. Polis, ekipleri bölgedeki tüm giriş ve çıkışları kapatarak mahkumun yakalanması için bir çalışma başlattı. E.B., ekiplerin kısa süreli kovalamacasının ardından ise yakalandı.

Yakayı ele veren E.B. yeniden cezaevine gönderildi.

Kerem Karamanlıoğlu