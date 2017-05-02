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Mahmud Abbas, Yarın Trump’la görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

Mahmud Abbas, Yarın Trumpla görüşecek

02 Mayıs 2017 15:09

Dün Washington'a giden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yarın ABD Başkanı Donald Trump ile “barış sürecinin yeniden başlatılmasının yollarını” görüşmesi bekleniyor. Washington gezisinde Abbas'a Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Sekreteri Saib Arikat, Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr, Genel İstihbarat Başkanı General Macid Ferec, Filistin Yönetimi Başkanı'nın ekonomi danışmanı ve Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa, Filistin Yönetimi Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine ve Abbas'ın Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi El-Halidi'den oluşan heyetin eşlik edeceği belirtildi. Ebu Redine, dün yaptığı açıklamada, Trump-Abbas görüşmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Barış için gerçek bir fırsat var ve uluslararası toplumun bu fırsatı desteklemesi gerekir” dedi.
Filistin Yönetimi Başkanlığı Sözcüsü, Abbas'ın görüşmede Trump'a kapsamlı ve adil bir çözümün iki devletli çözümle ve Arap Barış Girişimi'yle mümkün olacağını söyleyeceğini açıkladı. Hamas, Abbas'ın Filistin halkının yararına bir ilerleme sağlamak için Trump'la yapacağı görüşmeye bel bağlamasının vakit kaybı olduğunu söyledi.

Muhammed Rabah

 

Etiketler: filistin devlet başkanı, Mahmud Abbas


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