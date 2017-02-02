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Mahmut Karak: '5 aydan bu yana devam ettiğimiz yolda acziyete düşmeden yürüyeceğiz'

Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı Mahmut Karak, 25 Şubat tarihinde yapılacak olan olağanüstü kongrede başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Mahmut Karak: 5 aydan bu yana devam ettiğimiz yolda acziyete düşmeden yürüyeceğiz

02 Şubat 2017 13:51

Mahmut Karak, kulüp binasında düzenlediği toplantıda, Ali Tekin'in dün akşam saatlerinde kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini hatırlatarak, 25 Şubat tarihinde yapılacak olan kongreye kadar bu görevi asbaşkan olarak kendisinin yürüteceğini söyledi. Tekin'in istifası ile ilgili çeşitli söylentiler ortaya atıldığını belirten Karar, "Bu konuda kendisinin de elbette açıklaması olacaktır. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Kendisi ile gurur ve şerefle çalıştım. Emeklerinden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten klasik olacak ama sağlık nedenlerinden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Artık kaldırılamayacak durumlar ortaya çıkmıştı. Yaptığımız her şeyin bir eleştirisi oluyordu. O da bunu kabullenemedi. Dün itibariyle artık bunu kaldıramayacağını söylemişti. Sağlığı da el vermeyince dün konuşarak ayrıldık" dedi.

25 Şubat tarihinde olağanüstü kongre kararı alındığını anımsatan Karak, "Bizim göreve geldiğimiz dönemde hiç kimse yoktu aday olarak. Bırakanlar da zaten bin bir dertle, bin bir sıkıntı ile bırakmışlardı. 'Bir daha kapının önünden geçmeyeceğiz' diyerek bırakmışlardı. Biz bu göreve şerefle başladık, şerefle devam ettiriyoruz. Her hangi bir sıkıntımız yok. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Her zaman yanımızda olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman desteğini çekmedi, her zaman yanımızda oldu" diye konuştu.

25 Şubat tarihindeki kongrede başkanlığa aday olduğunu açıklayan Karak, sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü yaklaşık 5 aydan bu yana devam ettiğim yolda hiçbir zaman acziyete düşmeden, büyük bir kararlılıkla daha da güçlenerek tekrar yönetime aday olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kongreden sonra tekrar yolumuza devam etmek istiyoruz." 

Etiketler: Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı Mahmut Karak


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