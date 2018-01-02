Mahmut Türker: 'Özel farklı ürünler çıkarmaya devam edeceğiz'

İSBET Beton Boru’nun Genel Müdürü Mahmut Türker, su geçiren beton ve asfalt çalışmalarının hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Beton yolun, bir yüksek lisans öğrencisi ile bir profesör tarafından geliştirildiğini belirten Mahmut Türker, "Amerika’da bulunan Wisconsin Üniversitesi-Milwaukee Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi ve bir profesör tarafından geliştirilen sıvı geçiren beton üretilmişti, yollarının ve köprülerin ömrünü önemli ölçüde artırılması ve yolda su birikintisi oluşturmadan suyun toprakla buluşması düşünülerek üretilen beton yolun artık ülkemizin de gündeminde olması bir beton firması olarak bizi gururlandırdı. Superhydrofobic Engineered Cementitious Composite (SECC) olarak bilinen formül, inşaat mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Scott Muzenski tarafından geliştirildi ve doçent olan Konstantin Sobolev yardımıyla bir laboratuarda oluşturuldu. Bu buluş, aslında ortak malzemenin en büyük zayıf yönlerinden birini çözerek suyunu kovuyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da su geçiren beton ve asfalt kullanımına ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladığını ifade eden İSBET Beton Boru’nun Genel Müdürü Mahmut Türker, şöyle konuştu: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, su geçiren beton ve asfalt şartnamesi hazırlandığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu".

"Özel farklı ürünler çıkarmaya devam edeceğiz"

Türker, yaptığı açıklamada 2018 yılında özel imalat ürünleriyle hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek "2018 yılında gelen talepler doğrultusunda özel farklı ürünler çıkarmaya devam edeceğiz. İSBET, beton boru sektöründe buhar kürlü, üstün dayanımlı, TS 821 belgeli ürünleriyle hızla lider konuma yükselmiş, bu konumunu ülkemizin seçkin projelerine sağladığı katkılarla pekiştirmiştir. 2018 yılında gelen talepler doğrultusunda özel farklı ürünler çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Altyapı elemanları üretimde kalitenin odağıdır"

İSBET’in Türkiye’de iş yoğunluğu yaşanan coğrafyanın yüzde 60’ında proje bazlı özel imalatı ve mobilizasyon yeteneği ile sektörünün en önemli kuruluşlarından olduğunu aktaran Türker, “Altyapı elemanları üretimde kalitenin odağıdır. Eskiden künk, büz, büz boru, boru büz, beton büz, büz beton, betonarme büz gibi yaygın isimlerle anılan ürünler artık bir sanayi üretimi olarak beton boru adı altında piyasaya arz olunmaktadır. Ürün yelpazesini genişletmek adına 2016’da özel imalat ürünler içinde hizmet vermeye başladık" ifadelerini kullandı.