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Mahmut Uslu: 'Hollanda bizden izin alacak'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Dick Advocaat’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına geçebilmesi için Hollanda Futbol Federasyonu’nun kendilerinden izin alması gerektiğini söyledi.

Mahmut Uslu: Hollanda bizden izin alacak

29 Nisan 2017 12:38

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Gündeme dair konuşan Uslu, Dick Advocaat’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmesiyle ilgili olarak, “Hocadan şu ana kadar gelen bir talep olmadı. Ancak gidecekse, Hollanda Futbol Federasyonu’nun bizden izin alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Uslu, transfer için de, “Kiminle görüşmeye kalksak 30-40 milyon Euro’lardan bahsediyorlar. Kiralık olarak transfer yapar mıyız, bu konuya da bakacağız” dedi.

“Finallerimiz bitince konuşuruz”

Gündemle ilgili olarak gereken açıklamaların mayıs ayında yapılacağını da söyleyen Uslu, “Birçok branşta finaldeyiz. Öncelikle bu finallerin bitmesi gerekiyor. Futbol takımı Türkiye Kupası’nda finale koşuyor, basketbol takımı dörtlü finale yükseldi, voleybol, kadın basketbol finalleri olacak. Bunlar bittikten sonra gündemdeki her konuyla ilgili olarak gereken açıklamalar yapılacaktır” ifadelerini kullandı. 

Bozhan Memiş
 


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