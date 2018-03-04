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Mahmut Uslu, taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe'nin sahasında Akhisarspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından taraftarlarla yönetici Mahmut Uslu arasında tartışma yaşandı.

Mahmut Uslu, taraftarlarla tartıştı

04 Mart 2018 21:52

Fenerbahçe sahasında TM Akhisarspor'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, üst üste alınan Beşiktaş ve Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından taraftarlar da yönetim aleyhine protestoda bulundu. Karşılaşmanın ardından taraftarlar uzun süre 'Yönetim istifa' diye bağırırken, yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu da, protestoda bulunan taraftarlarla tartıştı. İstifa seslerinin ardından montunu çıkararak taraftarların olduğu bölüme kadar gelen Uslu, burada yaşanan tartışmanın ardından locasından çıktı.  

Etiketler: fenerbahçe, mahmut uslu

 

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