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Mahmutbey Gişelerdeki trafik çilesi havadan görüntülendi

Serbest geçiş sistemi çalışmalarının bitmesine sayılı günler kala Mahmutbey gişelerde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Mahmutbey Gişelerdeki trafik çilesi havadan görüntülendi

18 Kasım 2016 10:35
Mahmutbey Gişelerdeki trafik çilesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim köprünün devreye girmesiyle trafik yoğunluğunun durma noktasına geldiği Mahmutbey gişelerinde trafiği rahatlatması hedeflenen serbest geçiş sistemi çalışmaları devam ediyor. Yeni sistemin kullanımına sayılı günler kala kilometrelerce oluşan araç kuyruğu havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, yapılan çalışmaların son hali ve oluşan trafik görülüyor. Yapılacak yeni sistem ile birlikte Mahmutbey gişelerine araçlar gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş yapabilecek. 4 şerit üzerine yerleştirilen sistem sayesinde aynı istikamete giden araçlardaki OGS ve HGS algılanabilecek. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mahmutbey gişelerinde serbest geçiş sistemi çalışmalarının 20 Kasım tarihinde kullanıma açılacağını ifade etmişti.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 


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