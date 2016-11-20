Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün (FSM) geçiş güzergahındaki Mahmutbey Gişelerinde oluşan trafik yoğunluğunu önlemek için hazırlanan elektronik serbest geçiş sistemleri bugün itibariyle çift yönlü olarak başladı. Otoyol üzerindeki 4 şerit üzerine kurulan sistemden geçen sürücüler, yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı gişelerden geçerek yollarına devam ediyor.Mahmutbey Gişelerinin ise, önümüzdeki günlerde trafiğin akışını sırasında kaldırılacağı öğrenildi.

Edirne istikametinden gelen Otobüs şoförü Samet Akan, “Çalışma güzel olmuş. Burayı her gün 1 buçuk saatte zor geçiyoruz. Gelirken, sıkıntı giderken sıkıntı, bu çalışmanın da ilerleyen saatlerde nasıl olduğunu göreceğiz” dedi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye yük taşıyan kamyon şoförü Hasan Arslan, “Şu an burada trafik olmadığı için çok daha güzel olmuş. Burada normalde çok trafik sıkışıklığı yaşıyoruz. Burası çok güzel olmuş ve daha da güzel olacaktır. Gişeler kalkarsa bizim için daha güzel olur. Yapılan her bir şey kötü olur mu” diye konuştu.

Yurtdışından yük taşımacılığı yapan kamyon şoförü Kemal Kaba ise, ”Çalışmalar güzel olmuş, ben beğendim. Bu vaziyette geçişler güzel olacak. Bu çalışma ile sıkışma olmaz, gelen geçer ve yoluna devam eder. Gişelerin kaldırılmasıyla yollarda geçişler daha rahat olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa

