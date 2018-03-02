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Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına ilişkin davada mahkeme, 2 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, 8 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, tutuksuz 26 erin beraatine hükmetti.

Mahmutbey Gişelerinin kapatılması davasında karar

02 Mart 2018 11:37

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule’de meydana gelen olaylara ilişkin 10’u tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi. 

İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’deki büyük salonda görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık Silivri Cezaevi’nde getirilirken, sanık avukatları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) ve Milli Savunma Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık müebbet hapse çarptırıldı 

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli tutuklu sanıklar Binbaşı Enver Muratoğlu ile Üsteğmen Serhat Serdar Bank'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, Üsteğmenler Zubeyir Bayır, Gökhan Şahan, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Yunus Uysal ve Huseyin Babur'ü, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, suçun işleniş sırasındaki konumları ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, sanıkların cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca, tutuksuz 26 sanığın ise beraatine hükmetti.  

Gamze Erdemir

 

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