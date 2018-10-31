Mahmutbey'in bitmeyen trafik çilesi havadan görüntülendi

Mahmutbey Bağlantı yoluna kadar biten Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatı Kınalı'ya kadar olan kısmı bitmediğinden dolayı Yavuz Sultan Selim Köprüsünden gelen tır ve araç trafiği Mahmutbey'de kilometrelerce kuyruk oluşturuyor. Akşam iş çıkışında ise trafik durma noktasına gelen Mahmutbey'deki trafik çilesi Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Havalimanı bağlantısı yakınından geçen kısım biterken, havalimanı'ndan Kınalı'ya kadar olan yolların inşaat çalışmaları devam ediyor. Mahmutbey'de havadan çekilen görüntülerde ise yolun bitmemesi nedeniyle sürücülerin Mahmutbey'de trafikte kiometrelerce beklediği görülüyor. Görüntülerde kilometrelerce araç kuyruğu ve trafiktekilerin çilesi görülüyor. İstanbullular Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatı bir an önce biterek yaşadıkları trafik çilesinin çözüme kavuşacağı günü bekliyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç