Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı'na gişede hüsrana uğradı! 400 salonda gösterime giren filmi ilk hafta sonunda sadece 242 bin kişi tarafından izlendi.

Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare ve Mucize gibi filmlere imza atan Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi Vezir Parmağı ile gişede hüsran yaşadı.

5 GÜNDE 242 BİN KİŞİ İZLEDİ

Vezir Parmağı, Box Office Turkey verilerine göre ilk beş günde 242 bin kişi tarafından izlenerek 2.585.909 TL hasılata ulaştı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA

Film haftanın en çok izlenenleri listesinde, Ata Demirer'in 'Olanlar Oldu'su ve çizgi animasyon filmi Moano'nun ardından ancak üçüncü olabildi.