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Mahsun’un son filmine öfke yağdı

İslam’la bağdaşmadığı iddia edilen Vezir Parmağı filminin 25 Ocak’ta yayına girmemesi ve kaldırılması için açılan kampanyaya 43 bin kişi imza attı.

Mahsunun son filmine öfke yağdı

09 Ocak 2017 12:25

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi ‘Vezir Parmağı’nın yayına girmemesi ve kaldırılması için change.org sitesinde kampanya düzenlendi.

“İçeriğinde şalvarlı, cübbelileri, çarşaflı hanımları iğrenç gösteriyorlar. İnsanlara kötü tanıtıyorlar. Dine saldırıdır. Mahsun Kırmızıgül’ü kınıyorum. Vezir Parmağı isimli filmin kalkmasını istiyorum” ifadelerinin yer aldığı kampanyanın muhatapları RTÜK ve BİMER olarak belirlendi.

Sosyal medyada da olayın duyurulmasıyla birlikte kampanyayı şu ana kadar 43 bin kişi imzaladı.

Sosyal medyada film için “İslami kıyafetler içerisinde, şalvar, cübbe, çarsaf vs kıyafetlerle kura çekiliyor. Kim kime çıkarsa birbirleriyle bir geceliğine birlikte olunuyor. Lütfen bu filme dur diyelim. Bu film İslam’a saldırıdır. Neslimizin bozulmasına ilk adım merdivenidir. Bu soğuk savaşla 1 saatlik nikâh muta nikâhını normalleştirecekler, gençleri ve ailelerimizi perişan edecekler. Cumhurbaşkanlığı, RTÜK, BİMER’e hemen şikâyet edelim. Bu rezil filmi istemiyoruz” denilerek imza kampanyasına çağrı yapıldı.

Vezir Parmağı filmininde başroldeki Mahsun Kırmızıgül’e Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talât Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen, Suna Selen ve Defne Yalnız’dan oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Türkiye gazetesi


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