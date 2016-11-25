Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Mahsur kalan işçi 23 saat sonra kurtarıldı

Mahsur kalan işçi 23 saat sonra kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi, 23 saat sonra kurtarıldı.

Mahsur kalan işçi 23 saat sonra kurtarıldı

25 Kasım 2016 14:58

Edinilen bilgiye göre evli 3 çocuk babası Sadi Serin, Acıpayam ilçesi Karaismailler Köyünde bulanan krom madeninde mesai bitiminde çıkışa doğru ilerlediği sırada meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Göçüğü fark eden Serin’in madenci arkadaşları, kurtarma çalışmalarına başladı. İşçiler kurtarmada başarılı olamayınca olay yerine jandarma ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin (UMKE) arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, maden işçisi Sadi Serin ile konuşarak sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Yıkıntıyı temizleyen kurtarma ekipleri, işçiye 23 saat çalışmanın ardından ulaştı. Ekipler tarafından kurtarılan maden işçisi Serin’in eşi Fatma Serin ve yakınları sevinç gözyaşları döktü.

Öte yandan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, sosyal medya hesabı üzerinden, maden kazasında göçük arkasında kalan Sadi Serin’in kurtarıldığını duyurarak, emeği geçenlere teşekkür etti. 

Yunus Bayraktar

Etiketler: krom madeni


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç