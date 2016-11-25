Edinilen bilgiye göre evli 3 çocuk babası Sadi Serin, Acıpayam ilçesi Karaismailler Köyünde bulanan krom madeninde mesai bitiminde çıkışa doğru ilerlediği sırada meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Göçüğü fark eden Serin’in madenci arkadaşları, kurtarma çalışmalarına başladı. İşçiler kurtarmada başarılı olamayınca olay yerine jandarma ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin (UMKE) arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, maden işçisi Sadi Serin ile konuşarak sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Yıkıntıyı temizleyen kurtarma ekipleri, işçiye 23 saat çalışmanın ardından ulaştı. Ekipler tarafından kurtarılan maden işçisi Serin’in eşi Fatma Serin ve yakınları sevinç gözyaşları döktü.

Öte yandan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, sosyal medya hesabı üzerinden, maden kazasında göçük arkasında kalan Sadi Serin’in kurtarıldığını duyurarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yunus Bayraktar