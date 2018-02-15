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Mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti |Mardin haberleri

Mardin’in Midyat ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti |Mardin haberleri

15 Şubat 2018 15:38
Mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti - Tıkla İzle

Bağlar Mahallesi 815. Sokak’ta bulunan iki katlı bir binanın çatısına çıkan kedi, burada mahsur kaldı. İki gün boyunca inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kediyi kurtararak güvenli bölgeye saldı.

Vatandaşlardan Murat Aslan, “Evimizin yanındaki kiralık boş evin çatısında 2-3 gündür kedi miyavlama sesleri geldiğini duyduk. Eve baktığımız zaman evin çatısında, kedinin mahsur kaldığını gördük itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri geldi. Müdahale bulunup kediyi kurtardılar” dedi.

İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise, “Bağlar Mahallesi’nde kiralık boş evde çatıya çıkan kedinin iki gündür mahsur kaldığı ihbarını aldık. Vatandaş haber verir vermez olay yerine gelerek, itfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkıp kediyi kurtardık” diye konuştu.

Etiketler: kedi

 

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