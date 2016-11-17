Diğer
Kategoriler

Mahsur kalan kuş boru kesilerek kurtarıldı

Şanlıurfa’da okul bahçesindeki kamelyanın boru şeklindeki direğinin içerisinde mahsur kalan serçe türü kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan kuş boru kesilerek kurtarıldı

17 Kasım 2016 09:52
Mahsur kalan kuş boru kesilerek kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak kırsal Mahallesi'nde bulunan Altınbaşak Ortaokulunda yaşandı. Okulun bahçesinde oyun oynayan öğrenciler, kamelyanın direğindeki borudan kuş sesi geldiğini duyunca öğretmenlerine haber verdi. Kamelyanın yanına gidip borudan gelen sesi dinleyen öğretmenler, içeride bir kuşun mahsur kaldığını anlayarak itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye 40 kilometre gitti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri 40 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalleye giderek kuş kurtarma operasyonunu başlattı. Kuşun yerini tespit eden ekipler, beraberinde getirdikleri ekipmanla kuşun hiçbir yerden çıkma şansı olmadığı demir boruyu spiral makinesiyle kesmeye başladı. Kuşun çıkabilmesi için boru şeklindeki demir direğin alt kısmında pencere şeklinde bir delik açıldı. Mahsur kalan kuş açılan delikten bir süre baktıktan sonra uçarak uzaklaştı.

Etiketler: kuş, mahsur kalma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!