Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak kırsal Mahallesi'nde bulunan Altınbaşak Ortaokulunda yaşandı. Okulun bahçesinde oyun oynayan öğrenciler, kamelyanın direğindeki borudan kuş sesi geldiğini duyunca öğretmenlerine haber verdi. Kamelyanın yanına gidip borudan gelen sesi dinleyen öğretmenler, içeride bir kuşun mahsur kaldığını anlayarak itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye 40 kilometre gitti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri 40 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalleye giderek kuş kurtarma operasyonunu başlattı. Kuşun yerini tespit eden ekipler, beraberinde getirdikleri ekipmanla kuşun hiçbir yerden çıkma şansı olmadığı demir boruyu spiral makinesiyle kesmeye başladı. Kuşun çıkabilmesi için boru şeklindeki demir direğin alt kısmında pencere şeklinde bir delik açıldı. Mahsur kalan kuş açılan delikten bir süre baktıktan sonra uçarak uzaklaştı.