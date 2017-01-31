Diğer
Kategoriler

Mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

Çanakkale’de, bir dere yatağında mahsur kalan vatandaş AFAD Arama ve Kurtarma Ekibince kurtarıldı.

Mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı

31 Ocak 2017 16:30

Çanakkale merkeze bağlı Karacaören köyü civarında 2 gün önce kaybolan bir vatandaşın, bölgedeki bir dere yatağında olduğu ihbarı, 112 ekiplerine ulaştı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, Alzheimer hastası M.K. isimli vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden arama ve kurtarma ekibi talep etti. İhbar üzerine olay yerine giden Çanakkale AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başlayarak M.K. isimli vatandaşı mahsur kaldığı yerden sağ olarak çıkardı. Sağ olarak kurtarılan vatandaş gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için 112 Acil Çağrı Ekiplerine teslim edildi. 

Gürkan Düzenli
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!