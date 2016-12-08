Edinilen bilgiye göre, Kartepe Pazarçayırı mevkisinde kamyonetleriyle yoğun kar ve tipide mahsur kalan Hasan Türen ve Serkan Pur isimli vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine kurtarılma ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen AFAD ekipleri kara saplanarak mahsur kalan vatandaşlara Pazarçayırı mevkisinde ulaştılar. Mahsur kalan vatandaşları vinç yardımıyla saplandığı yerden çıkaran Kocaeli AFAD Arama Kurtarma ekipleri, aracı kurtararak Pazarçayırı köy merkezine çektiler.

Araç içerisinden çıkartılan 2 vatandaşın ise Suadiye Jandarma Karakol Komutanlığına getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cihan Atik



