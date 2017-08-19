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Maicon, Galatasaray’daki ilk resmi golünü attı

Galatasaray’ın Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi golünü Osmanlıspor karşılaşmasında kaydetti.

Maicon, Galatasaraydaki ilk resmi golünü attı

19 Ağustos 2017 22:09

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Maicon, bir ilki yaşadı. Müsabakanın 14. dakikasında Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Musa’dan seken topu arka direkte takip eden Maicon, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Başarılı defans oyuncusu Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçında da kafa vuruşu ile gol atmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara bu sezon Brezilya ekiplerinden Sao Paulo’dan katılmıştı. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: galatasaray, Maicon


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