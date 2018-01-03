AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, halka ve partililere kulak verdi. Başkan Acar, göreve başladığında ilk iş olarak başkanlık makam odasının kapısını söktü.

Milaslılara her daim kapısının açık olduğunu ifade eden Başkan Acar, “Halkımızdan ve partililerimizden gelen öneriler üzerine, ilk iş olarak başkan odasının kapısını söktük. İsteyen istediği şekilde görüş fark etmeksizin gelip görüşebilir, istediği zaman odaya girebilir. Halkımızdan gizli saklımız olmadan, kapılarımızı sonuna kadar Milaslı vatandaşlarımıza açtık. Milas halkımıza hayırlı olsun...” diye konuştu.

Başkan Acar’ın bu hareketi, herkes tarafından büyük takdir topladı.

Demet Leyne

