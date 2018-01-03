Diğer
Kategoriler

Makam odasının kapısını söktü

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Milas AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Fahri Acar'ın ilk icraatı parti binasında makam odasının kapısını sökmek oldu. Makam odasının kapısını söken Başkan Acar, “İsteyen istediği şekilde görüş fark etmeksizin gelebilir" dedi.

Makam odasının kapısını söktü

03 Ocak 2018 17:08

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, halka ve partililere kulak verdi. Başkan Acar, göreve başladığında ilk iş olarak başkanlık makam odasının kapısını söktü.

Milaslılara her daim kapısının açık olduğunu ifade eden Başkan Acar, “Halkımızdan ve partililerimizden gelen öneriler üzerine, ilk iş olarak başkan odasının kapısını söktük. İsteyen istediği şekilde görüş fark etmeksizin gelip görüşebilir, istediği zaman odaya girebilir. Halkımızdan gizli saklımız olmadan, kapılarımızı sonuna kadar Milaslı vatandaşlarımıza açtık. Milas halkımıza hayırlı olsun...” diye konuştu.
Başkan Acar’ın bu hareketi, herkes tarafından büyük takdir topladı.

Demet Leyne
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç