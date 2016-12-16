Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, makarnanın kilo yapmayıp, aksine zayıflamaya yardımcı olduğunu bildirip, sözlerine şöyle devam ediyor: (Makarna, lezzetli ve ekonomik olmasının yanı sıra, besleyici, doyurucu öğünler için mükemmel bir tercihtir. 1 su bardağı tam buğday unundan yapılmış makarna, yaklaşık 100 kalori olup, günlük lif ihtiyacının da yüzde 25'ini karşılar. Makarna ayrıca çözünmez lif içeriği ile kabızlık oluşumunu önleyip, alınan gıdaların yağ olarak depolanmasını engeller.)

Doyduktan sonra yemeyip, aşırıya kaçmadan tükettiğiniz sürece, makarna, diyetinize rahatlıkla eklenebilir. Porsiyona ve kalorisine dikkat edip içine sebze dahi katabilirsiniz.

Yoğurtlu makarna kalori: 100 gr. (8 yemek kaşığı) light yoğurt 50 kaloridir. 100 gr. (8 yemek kaşığı) haşlanmış makarna ise 85 kaloridir. Yani 100 gram haşlanmış makarna ile 100 gr. light yoğurt yediğinizde 135 kalori alırsınız.

100 gr. (8 yemek kaşığı) kıymalı makarna 210 kaloridir.

100 gr.(8 yemek kaşığı) yağsız makarna 85 kalori

100 gr. pişmiş kepekli makarna (8 yemek kaşığı) 130 kalori

Yarım su bardağı kepekli makarna 100 kalori

1 tabak sade makarna 120 kalori

1 tabak tereyağlı domates soslu makarna 230 kalori

Diyetinizde makarna tüketiyorsanız porsiyon büyüklüğünün ölçülü olması önemlidir. Bir su bardağı pişmiş spagetti 221 kalori içerir. 1800 kalorili diyet yapıyorsanız bu oran günlük alınması gereken kalorinin %12sine, 1500 kalorili diyetin için %15, 1200 kalorili diyetin ise için %18’ine karşılık gelir. 1 su bardağından çok yerseniz günlük ihtiyacınız olan kalori miktarını aşıp kilo almaya başlayabilirsiniz.

Zayıflamak için makarnayı sebzelerle beraber de tüketebilirsiniz. Çoğu sebzenin kalorisi düşüktür, örneğin kabak 55 kaloridir. Hem makarnanın bir kısmını sebze ile değiştirmek, kaloriden bir miktar tasarruf etmenizi de sağlar. Makarnayı seviyorsanız, bolca haşlanmış sebze, az makarna ile hem kolayca zayıflar, hem de makarna yeme keyfinizden de vazgeçmemiş olursunuz.

Makarnanın her lokması mideyi tatmin edici özellikte olduğundan genelde az miktarda da tüketilse kişiye uzun süre tokluk verir. Lezzetli bir makarna için zeytinyağı ile sotelenmiş domates, sarımsak ve taze fesleğen kullanarak harika bir makarna hazırlayabilirsiniz.

Kepekli makarna yiyerek zayıflayın!

Yüzde yüz kepekli tahıllar kullanılarak yapılan makarna, zayıflamak için daha mantıklı bir seçenektir. Kepekli makarna beyaz makarnadan daha az kalorilidir, 1 su bardağı beyaz makarna 221 kalori iken tam tahıllı kepekli makarna ise 174 kaloridir. Daha fazla lif içerir, kepekli makarna bir su bardağı başına 6 gram lif içermektedir, bu da beyaz spagettide bulunan lif oranının iki katıdır. Yüksek lifli diyet uygulamak, beslenme programınızda başka hiç bir değişim yapmasanız bile farkedilir bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Kepekli makarna gibi lifli gıdalar uzun süre tok tutar, acıkmayı önler ve kabızlığı giderip, kilo vermeyi kolaylaştırır. Kepekli makarna ayrıca size sağlıklı besinler de sunar, bu makarna türü manganezin iyi bir kaynağıdır, manganez ise kemik sağlığı için de çok mühim bir mineraldir.

Seçtiğiniz sos, makarnayı daha sağlıklı, zayıflamaya yardımcı hale getirebilir. En sağlıklı makarna için minimum tuzla hazırlanmış ev yapımı domates sosu kullanmanız ideal olanıdır. Makarnanıza domates sosu eklemeniz, çok az kalori farkına, kalori yükselmesine neden olur. Kremalı soslar ise çok kalorilidir. Yarım su bardağı peynir soslu makarna porsiyonu 240 kalori içerir.

Not: Kadınların günlük kalori ihtiyacı 1800-2000, erkeklerin ise 2200-2400'dür. Günlük kalori ihtiyacınıza ilaveten makarna yerseniz kilo almaya başlarsınız. Tükettiğiniz makarna günlük kalori ihtiyacınızın içinde yer almalıdır.

Kaynak: http://www.mavikadin.com/