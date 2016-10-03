İstanbul E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, makas atarak hızla ilerleyen bir otomobil bir süre sonra kaza yapmış ardından bir araca arkadan çarparak takla atmıştı. O anlar ise başka bir otomobildeki vatandaşlar tarafında kaydedilmişti. Görüntülerin medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri tarafından makas atarak kazaya neden olan Ali Emre T.'yi gözaltına aldı. Şubede ifadesi alınan genç, işlemlerinin tamamlanması için Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi’ne ardından da “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adliyeye sevk edildi.

Şube çıkışanda konuşan genç, “Canını tehlikeye attığım insanlardan özür dilerim. O an şoktaydım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Pişmanım, kimseye tavsiye etmiyorum. Böyle şeylere uymasınlar” dedi.

Doğan Can Cesur