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Makas atarken takla atan otomobil kamerada

İstanbul E-5 Karayolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir süre sonra kaza yaparak takla attı. Kaza anı kameralara yansıdı.


02 Ekim 2016 16:16

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam E-5 Karayolu Bahçelievler istikametinde meydana geldi. E-5'te makas atarak hızla ilerleyen bir otomobil, bir süre sonra kazaya karıştı. Bir araca arkadan çarpan otomobil, takla attı. O anlar başka bir otomobilde bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil trafikte hızla ilerliyor. Bir anda sol şeride geçmeye çalışan otomobil, önündeki araca çarpıyor ve takla atıyor.

Başka bir görüntüde ise otomobilden inen sürücü, motosiklet sürücüsüne yaşadıklarını anlattığı görüldü. Makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün, "Öndeki araba yavaşlayınca taklaya geldim" ifadeleri dikkat çekti. 

Etiketler: makas atma, takla


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