Makas atmak isteyen otomobil böyle kaza yaptı

Kaza, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U. idaresindeki 41 SF 892 plakalı otomobil, önünde seyreden iki otomobilin arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada aralarından makas atmaya çalıştığı otomobillere çarpan 41 SF 892 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra taklalar atarak tramvay yolundaki direğe çarptı. Direğe çarpması sonrası pervane gibi dönen araçtan fırlayan iki kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar hastanelere sevk edildi.

Direğe çarparak pervane gibi dönen araçtan böyle fırladılar

Kaza anı ise olay yerindeki şehir polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Necip Fazıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan siyah renkteki otomobil, önünde seyir halinde olan iki aracın arasından geçmeye çalışıyor. Makas atmak isteyen otomobil, geçmeye çalıştığı araçlardan birine çarpıp kontrolden çıkıyor. Takla atan 41 SF 892 plakalı otomobil, tramvay yolundaki direğe çarparak pervane gibi dönüyor. Dönen araçtaki iki kişiden biri çarpmanın etkisiyle araçtan savrulurken, diğeri ise kendi çabaları ile araçtan çıkıyor.

Kaza yapan araçtan dumanlar yükseldi

Kaza sırasında tramvay durağında bekleyen vatandaşlar ve diğer sürücüler, kaza yapanların yardımına koşuyor. Kaza yapan araçtan fırlayan iki kişi yürüyerek yolun kenarına çıkarken, çevredekiler ise olayın şoku ile yaralıların yardımına koşuyor. Görüntülerde çarpmanın da etkisiyle araçtan bir süre dumanlar yükseliyor.

Gürcan Yılmaz-Murat Kanber

