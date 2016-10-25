Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten 19 Ekim günü Atatürk Havalimanı’na gelen ve buradan transit olarak New York’a gitmesi gereken Marjaanco Jovanoski (45) uçağa binmedi. Aradan birkaç gün geçmesine rağmen kardeşlerine ulaşamayan Lila ve Katerina Jovanoska isimli iki kız kardeş bununu üzerine kardeşlerini aramak için soluğu İstanbul’da aldı. Erkek kardeşinin kendisinin yanında yaşamak için New-York’a geleceğini ancak kaybolması üzerine onu bulmak için İstanbul’a geldiğini belirten Katerina Jovanoska, havalimanı karakolunda güvenlik kamera görüntülerini izlediğini söyledi.

Kardeşinin havalimanından kaybolduğunu iddia eden Jovanoska, "Kardeşim kayboldu. Üsküp’ten İstanbul’a geldi. Çarşamba günü saat 12.00 civarında burada havalimanından kayboldu. Onu aramak için ABD’den İstanbul’a geldim New York’a gelecekti. Burada kayboldu” dedi.

Atatürk Havalimanı’nda gördüğü herkese kardeşini soran Katerina Jovanoska, ”Cumartesi günü bu olay yüzünden İstanbul’a geldim. Emniyete gidip görüntüleri izledim. Kardeşimi itip metroya kadar götürmüşler. Elinde bir şey yokmuş. Ona gerekli olan evraklar elindeymiş. O esnada elinde yokmuş. Kardeşimin herhangi bir sağlık sorunu yok. 45 yaşında. Benimle yaşaması için ABD’ye davet etmiştim. Makedonya’da konsolosluğuna gittim. Makedonya’da tatil olduğu için konsolosluk kapalıydı. Kardeşimi kameralardan takip etmem gerekiyor. Kamera görüntülerini ve metroya nasıl gittiğini bilmek istiyorum. Tam olarak kimse yardımcı olmuyor” ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı’nda kardeşini arayan Marjaanco Jovanoski, yetkililerden kendisine yardımcı olunmasını istedi.



Tuncer Cengiz

