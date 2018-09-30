İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Makedon referandumu başarısız oldu

Makedon referandumu başarısız oldu
Makedon referandumu başarısız oldu

Makedonya’nın isim değiştirme referandumu yetersiz katılım sebebiyle geçersiz sayıldı.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in “danışma referandumu” bugün gerçekleştirildi. Ülkenin resmi adının Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'nden “Kuzey Makedonya'ya değiştirilmesi dahil birkaç anayasal değişikliğin onaylanacağı referanduma seçmenlerin sadece yüzde 34'ü katılınca referandum iptal edildi. Referandumun başarısız ilan edilmesinin ardından referandum karşıtı Makedonlar, sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Edinilen resmi olmayan verilere göre yaklaşık 635 bin kişi oy kullandı. 

Başarısız referandumun ardından Başbakan Zaran Zaev, parlamentodan güvenoyu alamazsa Makedonya erken seçime gidecek. 

Yunanistan ile yıllardır anlaşamadıkları isim problemin çözümünü isim değiştirmekte bulan resmi adıyla Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti'nin adı, referandumla birlikte “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilecekti. Bunun karşılığında da Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği süreci başlatılacaktı.  

İso Demişoski - Nelifer Arslanoska

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.