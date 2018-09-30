Makedonya, referandum için sandık başında

Makedonya, ülkenin resmi adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne değiştirip değiştirmeme konusunda karar vermek için sandık başında. Makedonya'ya NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin kapılarını açacak ve Yunanistan ile yıllardır süren anlaşmazlığa son verecek olan referandum için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Yunanistan ve Makedonya'nın isim sorununu çözen anlaşma, her iki taraftan da muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Muhalifler referanduma boykot çağrısında bulunmuştu. Ayrıca Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Yunanistan ile varılan isim değişikliği anlaşmasını imzalamayı reddetmişti.

Ustrumca'da oyunu kullanan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev yaptığı açıklamada, halkı oy kullanmaya çağırdı. Zaev, “Makedonyalılar ülkelerinin kaderini belirleyecek. Gelecek nesiller için ülkemizin geleceği için herkesi dışarı çıkmaya ve bu ciddi kararı almaya davet ediyorum” dedi.

Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne ve NATO üyeliği için şart olan yeni isim koyma ihtiyacıyla birlikte ülkenin sadece ismi de değil, anayasasında da değişikliğe gidilecek. Ancak bu değişiklik, isim değişiminden kaynaklı küçük değişimleri kapsıyor.

Ülkede 1 milyon 806 bin 336 kayıtlı seçmen, yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek. İsim değişikliği referandumunda 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci görev alacak.

Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunun çözümüne yönelik tarihi anlaşma 17 Haziranda imzalanmıştı. 1991 yılında Yugoslavya'nın parçalanmasıyla Makedonya'nın ismi, Üsküp-Atina ilişkilerinde sorun olmuştu ve çözüm ile ilgili görüşmeler 1992 yılından beri sürüyordu. Yunanistan, Kuzey Yunanistan'daki Makedonya bölgesiyle aynı ismi taşıması nedeniyle Makedonya'nın ismini güvenlik tehdidi olarak görüyor.