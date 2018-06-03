Makedonya'da 'isim sorunu' protesto edildi

Makedonya’da ülkenin anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" isminin değişikliği protesto edildi. Makedonya ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) ve binlerce destekçisi, ülkelerinin isimlerini değiştirme planlarını dün başkent Üsküp'te protesto etti. Muhalefet partisinin yeni lideri Hristijan Mickoski, ülkenin ismini değiştirmek için hiçbir anayasal teklifi desteklemeyeceğini söyleyip "Bu konuda çok açığız" diyerek protesto yürüyüşüne katıldı. Protestoya görüntülü mesaj aracılığıyla katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Avrupa Halk Partisi (AHP) destek mesajı gönderdi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Atina ile 27 yıldır süren anlaşmazlığı çözme görüşmelerinin "son aşamada" olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin yeni ismi "Makedonya"yı içerecek. Tartışılan isimler arasında "Yeni Makedonya" ve "Üst Makedonya" yer alıyor.

Üst düzey bir Makedon yetkiliye göre, Yunanistan ile anlaşılan herhangi bir isim değişikliği parlamento tarafından onaylanıp daha sonra referanduma sunulacak.

Yunanistan, ülkede "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle, Makedonya’nın isminin değiştirilmesini talep etmişti.

Makedonya Yunanistan ile bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren devam eden isim sorunu nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor. Yunanistan'ın kuzey kesiminde gelecek hafta için protesto gösterileri düzenleniyor. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın bulunduğu onlarca ülke, ülkeyi daha önceden "Makedonya" olarak tanımıştı.