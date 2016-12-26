Makedonya'da seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki itirazların ardından Pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Tearçe beldesinde seçimlerin yenilenmesinden sonra seçim komisyonu ilk sonuçları açıkladı. Devlet Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre Parlamento'da iki sandalye farkla muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SDSM) önünde yer alan eski Başbakan Nikola Gruevski liderliğindeki İç Makedonya Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Birliği Demokratik Partisi'nin (VMRO-DPMNE) zaferi kesinleşti.

Başkent Üsküp'ten 50 kilometre mesafedeki beldede tekrarlanan seçimlerde VMRO-DPMNE için 149, SDSM için ise 245 oy çıktı. 11 Aralık'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin sonuçlara itiraz eden Zoran Zaev liderliğindeki SDSM, Tearçe'de 304 reye ulaşarak parlamentoda VMRO-DPMNE'nin çoğunluğuna son vermeyi amaçlıyordu. Parlamentodaki sandalye dağılımını etkilemeyen yeni sonuçlara göre iktidardaki VMRO-DPMNE 51, SDSM'nin ise 49 vekili meclise giriyor. Bu sonuçlara göre, VMRO-DPMNE'nin hükümeti kurabilmek için daha evvel yaptığı üzere Arnavut partileriyle koalisyon kurması gerekiyor.

9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı İvanov, en çok oy alan partiye hükümeti kurma görevini verecek. Şubat 2017'de ise parlamento yeni kabineyi oylaması bekleniyor.

