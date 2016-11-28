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Makedonya'dan Başkan Akgün'e teşekkür

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından Mustafa Kemal Atatürk ismiyle Makedonya’nın Struga kentinde yaptırılmakta olan okul için Struga Belediye Başkanı Dr. Ziadin Sela Başkan Akgün'e teşekkür etti.

Makedonyadan Başkan Akgüne teşekkür

28 Kasım 2016 12:35

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Öğretmenler Günü’nde anlamlı bir girişimde bulunarak Atatürk’ün babasının doğduğu topraklara Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Merkezi’nin temelini attı. Bugüne kadar Türk milli eğitimine 27 okul kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Makedonya’nın Struga kentinde yaşayan soydaşlarımızın çocukları için 13 derslikli bir okul daha yaptırıyor.
“Kardeşlik bağlarını sıkılaştıracak”
Temel atma töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24 Kasım Öğretmenler günü gibi oldukça anlamlı ve özel bir günde, dünyanın en büyük liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün babasının doğduğu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Merkezi’nin temelini atmak bizi son derece heyecanlandırıyor, gururlandırıyor. Bu okul kökleri bu topraklarda olan Atatürk’ün adını yaşatmakla kalmayacak 600 yıldır süregelen iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da sıkılaştıracaktır” dedi.
“Struga’da Hasan Akgün adı ölümsüzleşti”
Struga Belediye Başkanı Dr. Ziadin Sela, Büyükçekmece Belediyesi ile kardeş şehir olmaktan dolayı son derece mutluluk duyduklarını belirterek; “Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ülkesi ve Büyükçekmece için çok önemli hizmetlere imza atmış başarılı bir belediye başkanıdır" dedi.
Sela konuşmasının devamında şöyle konuştu: "Bugün temelini atacağımız okulun yapımını üstelenen Başkan Akgün, Struga’da da ölümsüzleşti. Struga halkı onun bu hizmetini asla unutmayacaktır. Kendisi de artık bir Strugalı’dır. Başkan Akgün’e, Büyükçekmece Belediye Meclisi’ne ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. ”
Kaymakam Arat teşekkür etti
Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Makedonya ve Türkiye arasında tarihten gelen ve yüz yıllara dayanan bir kardeşlik köprüsü kurulduğunu kaydederek; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verildiği bu okul sadece burada yaşayan çocuklarımıza eğitim hizmeti vermiş olmayacak. Aynı zamanda da iki ülke arasında kurulan gönül bağını daha da sağlamlaştıracaktır. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’e ve belediye meclisine bu anlamlı hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
“Kardeşliğin temeli atıldı”
Temeli atılan Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Merkezi’nin yapımında öncülük yapan kendisi de Struga doğumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP eski Grup Başkan Vekili ve işadamı Kemal Akar, kendisini doğduğu topraklara hizmet konusunda görevli kabul ettiğini belirtti. Akar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde grup başkanlığı dönemimde kendisi ile birlikte çalışmaktan onur duyduğum, belediyecilik konusunda engin bir tecrübe ve bilgiye sahip olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e bu topraklara yaptıracağı okul için hem bir Büyükçekmeceli olarak hem de bir Strugalı olarak teşekkür ediyorum. Bugün burada sadece bir okulun değil kardeşliğin de temeli atıldı” dedi.
Struga Belediye Meclisi’nde toplantı
Törenin sonunda Struga Belediyesi Meclis Salonu’nda önümüzdeki dönem kardeş şehir çalışmaları kapsamında hayata geçirilecek diğer projeler ve işbirliği imkanları hakkında iki Belediye Meclisi’nin basına açık ortak toplantısı yapıldı.
 


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