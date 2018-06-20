Makedonya'nın ismi resmen değişti

Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Parlamentosu (FYROM), geçtiğimiz hafta sonu Balkan ülkesinin adıyla ilgili uzun yıllardır süren bir anlaşmazlığı sona erdirmek için komşu Yunanistan ile bir anlaşma imzaladı. Makedonya milletvekilleri, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi amacıyla Yunanistan ile yapılan anlaşmayı onayladı. Bugün yapılan oylamada 120 kişilik parlamentoda 69 milletvekili “evet” dedi. Milletvekilleri ülkenin adının değiştirilmesini oylarken ana muhalefet partisi VMRO-DPMNE ise oturumu boykot etti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, milletvekillerine Üsküp ve Atina'nın her iki ülke için ‘onurlu ve kabul edilebilir’ bir anlaşmaya vardıklarını söylemişti.

Yunanistan hükümet sözcüsü ise bugün yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Makedonya'nın ülkenin adını değiştirmek için yapılan anlaşma şartlarını yerine getirme çabalarını destekleyeceğini söylemişti.