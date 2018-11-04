Maket uçaksavarla trafikte seyreden araç sürücüsü yakalandı

Cipi ile trafikte dolaşırken üzerindeki uçaksavar maketi ile görüntülenen sürücü Murat T., polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Araç Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne getirilerek didik didik incelendi. Sürücüye dört farklı trafik kuralını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürmekten idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Aracın sürücüsü Murat T., “Biz hurdaya ayrılmış cipleri hayata döndürüyoruz. Milli servet çöpe gitmesin istiyoruz. Genelde fuarlarda ve milli bayramlarda askeri araçları kullanıyoruz. Çünkü halkımız polisini ve askerini seviyor. Dün de bir yetkili servisin daveti üzerine çağrıldık. Oraya giderken bir şanssızlık yaşadık. Bir imitasyon olmasına rağmen, üzerinde bulunan kılıf rüzgardan uçtu. Çekici ile götürmek istedik ama programa geç kalmamak için yola çıktık. Tabi bu görüntü tüm insanların dikkatini çekince böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında tamamen herkesin hayalindeki bir araç, imitasyon olmasına rağmen, film setlerinde kullanılan bütün imitasyonlar gibi o da bu şekilde. Burada bizim bir kimseye bir durumumuz yok. Tamamen orijinal bir aracı sergilemek amaçlıydı. Bayramlarda özel günlerde, yada fuarlarda kendi standımıza koyuyoruz. İşçiliğimizi sanatımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Cipinde bulunan maket uçaksavarla trafikte seyrettiği için polis tarafından gözaltına alınan sürücü Murat T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cipi ile trafikte dolaşırken üzerindeki uçaksavar maketi ile görüntülenen sürücü Murat T., polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Araç Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne getirilerek didik didik incelenirken, sürücüye dört farklı trafik kuralını ihlal ettiği ve trafik güvenliğini de tehlikeye düşürmekten idari işlem uygulandığı öğrenildi. Sürücü Murat T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mustafa Esen

