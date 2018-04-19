Makine İmalatçılar Birliği ve üyeleri Kore’de düzenlenen Simtos Fuarı’na katıldı

Fuarda MİB yetkilileri ile görüşen Koreli yetkililer, sonraki fuarlarda MİB üyelerine yüzde 8 indirim ve devlet teşviği verileceğini belirttiler. Seul Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi M. Alper Atilla da, Kore’ye ihracat yapmak ve ofis açmak isteyen Türk firmalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Dünya takım tezgâhları sektörünün tüm bileşenlerinin bir araya geldiği ve iki yılda bir düzenlenen sektörün en prestijli fuarı Simtos Seul Uluslararası Takım Tezgâhları Fuarı, 102 bin 431 metrekare alanda, 35 ülkeden bin 222 firma katılımı ile gerçekleşti. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) önderliğinde fuarda boy gösteren Türk firmaları, ana teması Endüstri 4.0 ve yapay zeka olan fuarda temaya uygun ürünlerini sergilediler ve fuarda yoğun ilgi gördüler.

Fuardan oldukça memnun ayrıldıklarını söyleyen MİB Genel Sekreteri Nail Türker, sektörün hedefinin, takım tezgâhları ithalatında 5’inci, ihracatında ise 33’üncü sırada yer alan Güney Kore ile dış ticaret dengesini Türkiye lehine değiştirmek olduğunu ifade etti.

Türker, “KOMMA-Korea Machine Tool Manufacturers’ Association üyeleri fuarda bizleri ziyaret ederek, bundan sonraki fuarlarda MİB üyesi Türk firmalara yüzde 8 teşvik verileceğini söylediler. Bu sektörümüz için son derece önemli bir destek. Çünkü Simtos dünyanın en önemli markalarının buluştuğu ve son teknoloji ürünlerin sergilendiği bir fuar. Türk firmaları olarak bu fuarda ayrıcalıklı olarak yer almak bizler için çok güzel bir gelişme” dedi.

Kore’de yatırım yapmak isteyene destek

Türker, Fuarda MİB standını ziyaret eden Seul Büyükelçiliğinde Ticaret Ataşesi M. Alper Atilla’nın da Türk firmaları ile tanışarak, Kore’ye ihracat yapmak ve ofis açmak isteyen Türk firmalarına destek hizmetleri sunmaya hazır olduklarını belirttiğini söyledi.

Türker, “Fuarda ayrıca yerel bir kooperatif olan DGMC (Daegu Gyeongbuk Machinery Cooperative) görüşme gerçekleştirildi. 1962 yılında kurulan ve 498 üyesi bulunan kooperatif ile görüş alışverişi, teknik seminerler, ihracat-ithalat koordinasyonu, fuarlarda iş delegasyonları, fuar katılımları, fuarlara alım heyetlerinin daveti, gümrüksüz bölgelere yatırım, Kore ve diğer ülkelerde B2B görüşmeler yapılması konuları gündeme geldi” diye konuştu.

Aralarında Akyapak, Beka-Mak, Baykal, Dener, Durmazlar, Ermaksan ve Nukon gibi MİB üyelerinin olduğu Türk firmalar iki yılda bir düzenlenen fuarın 2016 yılına göre daha da verimli geçtiğini belirttiler. Sektör temsilcileri fuarda yaptıkları görüşmeler ışığında, takım tezgâhları sektörünün 2018 yılında büyüme beklentisinde olduklarını dile getirdiler.

