Makine-metal sektörünün geleceği GSO-MEM’de konuşuldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) işbirliğinde gerçekleştirildiği toplantıda, sektörün karşılaştığı sorunların, çözüm önerilerinin ve gelecekte neler yapılabileceğinin görüşüldü. Ayrıca toplantıda, makine-metal sektöründe faaliyet gösteren firmalara GSO-MEM faaliyetleri ile ilgili bilgiler de verildi.

Toplantıda konuşan GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı ve GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, toplantının, hem sorunların ve çözümlerin görüşülmesi hem de GSO-MEM’in sektöre sağlayacağı katkının anlatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

GSO-MEM ile ilgili sunum yapan Ünverdi, merkezde uygulanan eğitim modülleri ile ilgili bilgiler vererek, işverenlerin merkezden nasıl yararlanabileceğini, merkezdeki mevcut ve kurulacak atölyeler ile ilgili bilgiler verdi.

Ünverdi, “Mevcut çalışanlarınızın mesleki gelişim eğitimleri almasını ve mesleki yeterlilik sınavı öncesi eğitim almalarını sağlayabilirsiniz. Kurumsallaşmak isteyen firmalar, merkezimizin kurumsal eğitimlerinden yararlanabilirler. Yeni istihdamlarınızın mülakat, iş güvenliği ve işbaşı eğitimleri için de GSOMEM’i kullanabilirsiniz” dedi.

Gaziantep sanayisine katkı yapmak adına gösterdikleri faaliyetlerle ilgili her türlü öneri ve görüşe açık olduklarını kaydeden Ünverdi, “İşletmelerinizde darboğaz oluşturan üretim aşamaları için GSOMEM atölyelerindeki makine ekipmanlarını,yeni ürün geliştirme ve prototip oluşturma aşamalarında atölyelerimizi kullanabilirsiniz. Üç boyutlu yazıcı atölyemizde ya da 5 eksen dik işlem merkezimizde çalışma yapabilirsiniz. Bunların yanında İŞKUR hizmet noktamızdan da rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Merkezimizde eğitim alan ihtiyacınız olan personelleri istihdam edebilirsiniz ve ayrıca toplantı ve eğitim salonlarımızdan yararlanabilir, yeni ürünlerinizin lansmanı için kullanabilirsiniz” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra, GSO ve GAOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özpolat, GSOMakine-Metal Komiteleri başkanları Emin Helvacıkara, Cevdet Özyaşar ve Necati Kanalıcı sektör ile ilgili bilgiler vererek, GSO-MEM’in sektöre sağlayacağı katkılar hakkında görüşlerini belirtti.

Toplantının sonunda GSO-MEM’de yer alan atölyeleri misafirlere gezdirilirken, yapılmakta olan eğitimler ve merkeze kurulması düşünülen laboratuvarlar hakkında bilgiler de verildi.