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Makine parçalarına zulalanan uyuşturucu, polisler tarafından yakalandı

İstanbul Narkotik polisi, makine parçalarının içerisine gizledikleri uyuşturucuyu kargo ile yurt dışına göndermeye çalışan zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Polis kamerasına saniye saniye yansıyan operasyonda, uyuşturucunun gizlendiği makine parçaları hayrete düşürdü.

Makine parçalarına zulalanan uyuşturucu, polisler tarafından yakalandı

14 Ocak 2017 11:42

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, makine parçalarına gizledikleri uyuşturucuyu kargo ile yurt dışına göndermeye çalışan zehir tacirlerini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

28 Aralık günü Bağcılar’da yurt dış kargo gönderileri üzerinde çalışma yapan ekipler, Amerika’ya gönderilmek üzere teslim edilen makine parçasına zulalanmış 5 kilo 894 gram afyon sakızı ele geçirdi. Ekipler bir sonraki gün ise Kanada’ya gönderilmek üzere teslim edilen bir makine parçasını inceledi. Yapılan incelemede 4 kilo 751 gram afyon sakızı ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren narkotik şube ekipleri 11 Ocak günü ise Bahçelievler ve Başakşehir’den Avustralya’ya gönderilmek istenen iki ayrı kargo paketinde inceleme yaptı. Çalışmaların neticesinde makine parçasına zulalanmış 6 kilo 146 gram afyon sakızı ve 4 gümüş tepsi ile saklanmaya çalışılan 2 kilo 372 gram metamfetamin ele geçirdi.

Polis kamerasına saniye saniye yansıyan operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların gizlenme yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti. Polislerin ele geçirdikleri malzemeleri tornavida ile açamadıkları ve spiral taşı ile keserek uyuşturucuyu buldukları görüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Narkotik polisi


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